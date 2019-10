VIDEO - Me El Hadj Diouf: « Les Sénégalais sont de grands menteurs qui donnent envie...» Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)| Me El Hadj Diouf a vraiment dépassé les bornes. Invité dans l’émission « L’invité de MNF » de la 7tv pour débattre avec Bassirou Diomaye Faye, membre des cadres du Pastef sur la question des 94 milliards, l’avocat de Mamour Diallo qui s’est vu malmené par son co-débatteur, a fini par traiter tous les Sénégalais de menteurs. « Les Sénégalais sont de grands menteurs qui me donnent envie de vomir. Je ne veux plus être Sénégalais », a-t-il lâché en pleine émission.



Accueil Envoyer à un ami Partager