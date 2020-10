VIDEO / Me El hadji Diouf: « Tous ceux qui disent que Macky Sall peut briguer un 3e mandat, sont des hypocrites et des vauriens » Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 12:04 | | 1 commentaire(s)| Pour Me El hadji Diouf , le Président Macky Sall n’a pas le droit de penser à un 3e mandat. A l’en croire, s’il tente de briguer un troisième mandat, les Sénégalais ne l’accepteront pas et il le combattrait jusqu’au bout. « Tous ceux qui soutiennent que le Président peut briguer un 3e mandat, sont des hypocrites et des vauriens… », cogne-t-il.



