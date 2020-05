VIDEO - Mère Aminata tacle sévèrement Doro et ... Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 12:10 | | 0 commentaire(s)| Entre Doro et Mère Aminata, ce n'est plus le grand amour. La dame qui défend tout le temps Wally Seck, soutient bec et ongles que Doro n’est pas chanté par le prince des Faramarènes. Elle jure devant Dieu qu’elle ne pardonnera pour rien au monde à Doro et ne compte pas se réconcilier avec ce dernier.



