VIDEO - Mme Guiro, déléguée de quartier de Mixta: « Ces images obscènes ont été filmées à ...»

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

La résidence Mixta est souvent citée dans des scandales. Le plus récent est celui des mineurs qui faisaient du sextape dans un appartement.

Cependant, est fausse cette information qui affirme que cette scène s’est passée dans ladite résidence. La déléguée de quartier a apporté un démenti.

Aida Goudiaby Mme Guiro confirme que ces images obscènes qui se sont déversées sur la toile, « n’ont pas été filmées dans les locaux de Mixta. Et on a la confirmation de la police que ce n’est pas ici. Ça c’est passé à Hann Mariste et à la cité keur Gorgui ».

Selon elle Mixta compte 500 habitants, c’est une cité calme, sécurisée, un havre de paix non à 100% mais à 60%. Pour Mme Guiro la cité est ciblée par des malfaiteurs parce qu’elle est calme.

Mais avec les jeunes du quartier, ils sont en alerte et feront tout leur possible pour que l’image de Mixta ne soit pas ternie. Aïda Goudiaby appelle les habitants à la vigilance.