VIDEO / Mort de poissons au marigot de Mbao: Les jeunes craignent pour leur avenir et leur devenir Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 11:25 | | 0 commentaire(s)| L’inconscience des autorités locales est souvent décriée. Ces dernières, peinant à prendre des décisions salutaires et profitables pour leurs administrés, mettent souvent en danger les populations autochtones. La mort de plusieurs espèces de poissons, victimes de mort subite, a plongé les habitants dans une colère noire. Très frustrés, ils dénoncent de manière globale, la gestion des affaires maritimes et autres... Ainsi, ils regrettent le comportement des autorités de cette ville Léboue. Conscients des dangers, ces jeunes craignent pour l'avenir et le devenir de la jeunesse. Estimant être des défenseurs des intérêts de Mbao, ils n'écartent personne dans l’appel à l’engagement de tous, pour le combat contre la dégradation de leur situation de vie.



