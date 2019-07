VIDEO - Moustaf B. Bâ: "Le développement du secteur industriel ne peut se faire sans une énergie..."

La cérémonie de signature du contrat de la "Boucle du Ferlo" s'est déroulée ce matin entre la Senelec et Eiffage Energie. D'après Moustaf Baïdy Bâ, Directeur dudit projet évalué à 75 milliards de nos francs, "il était nécessaire d'étendre le réseau électrique dans les zones centre et sud du pays pour faciliter l'électrification universelle, qui est un objectif du Sénégal pour l'horizon 2025".

A l'en croire, le développement du secteur agricole et industriel ne peut pas se faire sans une énergie suffisante et à moindre coût. "Le projet traverse la région de Matam, Diourbel et Louga. A travers ces trois régions, 33 communes seront touchées", informe-t-il.