VIDEO : Moustapha Niasse raconte l'histoire de Keur Tapha, où repose désormais sa mère Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 10:40 | | 0 commentaire(s)| Le village de Keur Tapha aura bientôt 200 ans. C'est ce que nous apprend l'un de ses fils les plus connus, Moustapha Niass. Créé en 1826, ce village niché dans la commune de Wack Ngouna (Nioro du rip), compte un peu plus d'une centaine d'habitants. Il accueille désormais la défunte maman de Moustapha Niass dans un mausolée, juste à l'est de la grande mosquée construite par le roi Mouhameth VI.

Le parquet de la Chambre criminelle de Tambacounda requis hier les travaux forcés à perpétuité contre Amadou Bâ, orpailleurs originaire de Konaye (département de Goudiry), jugé pour le crime d’assassinat. L’accusé avait tué Mamadou Saliou Bâ, un berger qu’il prétend être l’amant de sa femme et jeté le corps dans un puits. La scène du crime s’est passée dans la forêt de Konaye, dans la nuit du 17 au dimanche 18 février 2018. Sur le déroulement des faits, l’accusé a reconnu une partie des faits. Il avoue avoir asséné de violents coups de crosse (de fusil de chasse) à la tête, cependant pour sa défense, il dira avoir déposé la victime à côté d’un puits. Il précise qu’à ce moment précis, il était encore en vie. Il sera fixé sur son sort le 24 janvier 2019.



