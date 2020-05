VIDEO - Ngary Mbaye, acteur culturel: « Ce n’est pas parce qu’on est artiste qu’on doit bénéficier des 120 millions, il faut être… »

Ngary Mbaye, acteur culturel et président régional de la Commission adhoc de la Sodav de Louga, est convaincu que la pandémie a beaucoup impacté le secteur de la culture et a freiné leurs activités. C’est pourquoi la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) a pris la décision allant dans le sens d’aider les acteurs culturels. Mais, le représentant de ladite société à Louga, précise que ce n’est pas parce qu’on est artiste, qu’on doit bénéficier des 120 millions FCfa, il faut d’abord être membre de la Sodav.



Ngary appelle les autorités à couvrir les artistes parce que la culture est le parent pauvre, et les acteurs culturels sont laissés en rade.