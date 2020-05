VIDEO - «Nous allons distribuer 600 poulets à 300 familles…» Alé NIANG, le fils de Me Madické NIANG Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mai 2020 à 13:58 | | 0 commentaire(s)| 600 poulets seront remis à 300 familles par Demba Xaragne Lô et ses amis pour les préparatifs de la fête de la Korité. Le jeune homme qui distribuait à chaque Ramadan, des « ndogous » aux populations, n’a pas pu le faire cette année à cause de la pandémie, c’est pourquoi il a pris une telle initiative. Néanmoins, il continue d’évoluer dans le social. L’opérateur économique a mis par ailleurs l’accent dans cette interview sur ses relations avec Modou Xaragne Lô et invite les Sénégalais à prendre leurs précautions, pour éviter la propagation du coronavirus.



