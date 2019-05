VIDEO - Papa Diallo, Sup de Co : « la levée de fonds est une problématique totale de notre tissu économique » Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 14:11 | | 0 commentaire(s)| « Il y a beaucoup de porteurs de projets et d’entreprises qui naissent, mais leur durée de vie ne dépasse pas 3 ans ». C’est le constat fait, hier, par Papa Diallo, responsable incubateur à Sup de Co, lors de la conférence organisée par l’école sur le thème ‘’Jeunesse, entrepreneuriat et leadership’’. La raison selon lui, c'est l’absence de moyens et le manque de technicité. Il y a surtout, à l’en croire, un problème de « levée de fonds, qui est une problématique totale de notre tissu économique ».



