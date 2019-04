VIDEO - Passation de service : Omar Guèye en mode "Fast Track" pour l'atteinte de l'émergence

Le nouveau ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, après avoir remercié le Président pour sa nomination, s'est engagé à mettre le focus de mission en mode "fast track" , la " nouvelle vision du Chef de l'Etat Macky Sall " pour faire émerger le Sénégal d'ici 2035. Il a invité, lors de sa prise officielle de fonction, tout le personnel à "retrousser les manches et à travailler".



"Il n’y a que le travail qui produit des résultats et non les discours, les séminaires et les rencontres. Nous devons tous nous mettre au mettre travail pour atteindre l’émergence d’ici 2035", insiste t-il.



Au Sénégal, fait-il savoir, ce sont les collectivités territoriales qui sont porteuses des politiques publiques. "C’est la raison pour laquelle le Président Macky Sall a mis un accent particulier sur celles-ci et qui vont de pair avec l’aménagement du territoire", a déclaré l'ancien ministre des Transports et du Tourisme lors de sa passation de service. Selon lui, les collectivités territoriales ont une place transversale qui chevauche les trois axes du Pse qui rythme le Sénégal depuis l'avénement du successeur de Wade au pouvoir.