VIDEO - Polémique sur l'arrivée de Auchan à Kaolack: La réplique très salée de Serigne Mboup à Mariama Sarr

La réplique du président de la Chambre de Commerce de Kaolack ne s'est pas fait attendre suite à la sortie très musclée de la cellule de Communication du Maire Mariama Sarr sur l'arrivée de la société Auchan dans la capitale du Saloum. Accusé par ses protagonistes d'être derrière le projet pour défendre uniquement ses propres intérêts, Serigne Mboup contre-attaque.

"Les Américains disent qu'ils n' y a pas d'intérêt général. Y a que des intérêts individuels qui se transforment en intérêt général", a-t-il lancé d'emblée.



"Le fait que la Mairie refuse de me donner l'autorisation d'implantation du magasin "Auchan" est arrivé à beaucoup de personnes ici. Si ça ne dépendait que de moi, Auchan allait m'appartenir. Mais j'ai pas de compétence en matière de grande distribution. Auchan va employer au moins 200 personnes. Les femmes aussi ne seront plus confrontées aux problèmes d'écoulement de leurs produits locaux", a poursuivi le candidat déclaré à la Mairie de Kaolack.



A l'en croire, ses adversaires avaient réclamé un pot-de-vin à la société française. " Auchan me paye 1million 100 mille francs par mois. Raison pour laquelle, j'ai encaissé 90 millions de francs en 5 ans. Et c'est très normal. Car j'ai construit le "Coeur de ville" à 150 millions de francs", a-t-il précisé.