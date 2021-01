VIDEO / Problème foncier à Mbour 4: Djiby Sy, Directeur des Impôts et des Domaines, reconnaît une erreur administrative et une négligence des propriétaires des maisons démolies Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 20:39 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur des Impôts et des Domaines de Thiès, Djiby Sy, invité de l’émission "12 Mn Chrono" de Leral TV, n’a pas porté de gants pour réagir sur la situation des maisons démolies à Mbour 4. Il incrimine les bénéficiaires d’actes de vente dans une partie de la forêt classée. D’après lui, lesdits détenteurs de maisons démolies devraient préalablement chercher à disposer de papiers administratifs, avant d’entamer des constructions. Ces derniers, reconnaît-il, ont été négligents, pour avoir construit sur le domaine d’une forêt classée.

Le Directeur des Impôts et Domaines de Thiès, Djiby Sy précise que la destruction des maisons de Mbour 4 est loin de faire plaisir. Mais, certains détenteurs de maisons, ayant construit sur la partie lotie depuis 2006 n’est pas concernée. Le lotissement, relève-t-il, a été fait par l’administration. Mais, ce qui se passe, c’est qu’il y a une erreur administrative.



Les bénéficiaires de ces maisons avaient profité de la présence du Président pour une inauguration pour présenter la situation de Mbour 4. D’après le Directeur la partie empiétée et démolie s’étend sur une superficie de 67 ha de la forêt classée. « Un recensement a été fait pour alerter et avertir. Mais, les gens ont continué à construire. La DSCOS est passé à plusieurs fois sur les lieux pour signaler l’illégalité de ces constructions, tout en ordonnant l’arrêt des travaux », rappelle le Directeur des Impôts et Domaines de Thiès, Djiby Sy.



Devant le fait accompli, il peine à identifier les revendeurs de l’espace, appartenant à cette forêt classée. Mais, prévient-il, le préfet est en train de demander à recevoir ceux qui ont des actes d’attribution. « Il y avait un acte de confiance entre l’administration et les municipalités. Mais, les gens qui avaient recu des sommations ont continué à construire la nuit. Certains, voyant l’arrêt de la Dscos, ont mis de la peinture sur l’inscription pour ensuite poursuivre. Avant de construire, la personne doit se donner les moyens de savoir s’il n’y a pas de risques », conseille-t-il.



Ainsi, Djiby Sy indique que les services du Cadastre ont une avancée notoire. Lesdits services vont permettre aux personnes d’avoir identification nationale du terrain comme la carte d’identité nationale. « Pour acheter un terrain, il y a les notaires et autres qui sont là. Les délibérations posent problème. Présentement, le Président Sall a ordonné l’arrêt de cette pratique. Et pour la validité des délibérations, il y a forcément la signature des préfets.



Actuellement, la Mairie est rattachée de services des Impôts et domaines pour éviter la délibération de terrains litigieux. Nos services disposent de drones qui permettent de localiser n’importe quel terrain », renseigne-t-il.



