VIDEO - « Quand on refuse, on dit non » : Un film de Raf’Prod pour sensibiliser les femmes

« Quand on refuse, on dit non » : Un film de Raf'Prod pour sensibiliser les femmes

Raf’Prod est une maison de production créée par l’actrice Clara de la série Idoles. Une brave femme d’affaires doublée d’artiste toujours engagée dans la cause des femmes et des couches les plus vulnérables. Clara veut toujours participer à l’épanouissement des femmes mais aussi elle est soucieuse du développement dans tous les domaines de la gente féminine.



Ce court métrage sensibilise les femmes et les jeunes filles victimes de viols ou de maltraitance dans leurs foyers.



Dans cette bande annonce, les acteurs, bien sélectionnés, montrent les difficultés que vivent les femmes dans les bureaux, dans les maisons et même devant leurs enfants qui grandissent avec cette psychose et ce traumatisme qui peuvent impacter sur leurs vies futures.



Raf’Prod marque le coup pour une première avec un sujet d’actualité mais aussi d’une importance capitale vu la recrudescence des crimes violents, passionnels ou viols que vivent tous les jours les femmes dans des situations désastreuses. Certaines mêmes sont violentées, violées puis tuées.



Une manière de sensibiliser mais aussi d’alerter pour que chacun prenne ses responsabilités pour garantir la sécurité et l’épanouissement des femmes dans la vie.



