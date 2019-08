VIDEO - Queen Biz rend hommage à Dj Arafat sur RTI2

Hommage



Les artistes n’arrivent toujours pas à se faire à la mort de Dj Arafat. Depuis l’annonce de son décès, ils continuent à lui rendre un vibrant hommage sur les chaines de télévision et les réseaux sociaux.



Témoignage de Queen Biz



Dans l’émission Coulisses sur la Rti2, Sidiki Diabaté, Queen Biz et d’autres artistes ont été choisis pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Dans ses propos, la chanteuse sénégalaise a exprimé sa douleur et sa tristesse.



Veillée funèbre



DJ Arafat, mort le 12 août des suites d’un accident de moto, sera inhumé le vendredi 30 août 2019. Et, c’est le stade Felix Houphouet Boigny qui est retenu pour la veillée funèbre, une demande des « chinois » (fans du chanteur) qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.