VIDEO - Ramatoulaye Lô: "Notre objectif est la satisfaction d'Allah. On a des projets qui attendent..." Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)| 150 familles du quartier Montagne nord de Louga et 50 familles à Dakar ont reçu des kits alimentaires composés de 10 kg de riz, de 2 litres d'huile, de 2 kg de sucre et de 2 kg de dattes, grâce à l'Association sénégalaise pour la protection de l'enfance et de la femme. A en croire, la présidente de ladite association humanitaire, les personnes âgées, les handicapés, les veuves et leurs enfants constituent leurs cibles. Et leur objectif est la satisfaction du Seigneur.

Par ailleurs, Ramatoulaye Lô a annoncé qu'ils ont des projets qui attendent toujours l'appui des partenaires, notamment la construction d'un centre pour les enfants déshérités et une pouponnière pour les nouveaux-nés.



