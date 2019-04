VIDEO - Rapport FMI 2019 : La croissance économique du Sénégal évaluée à près de 7 %

Le Fonds Monétaire International (FMI) a présenté ce matin le rapport sur les Perspectives économiques régionales. " La croissance masque des divergences entre les pays. Ceux qui sont riches en ressources naturelles comme le Nigéria, l'Angola, l'Afrique du Sud, ils vont avoir une croissance beaucoup plus faible de moins de 5 %. Contrairement aux pays pauvres en ressources naturelles comme le Sénégal qui vont avoir plus. Pour ce dernier, les prévisions sont un peu moins de 7 % et 7,5 % en 2020", a annoncé le représentant de l'institution financière internationale, qui estime qu'il est temps de passer les rênes de la croissance au secteur privée pour maintenir cette tendance haussière.



