VIDEO - Réaction de Youssou Ndour après la visite du ministre de la Culture : ce calvaire que vivent les artistes... Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 02:30 | | 0 commentaire(s)| Pour Youssou Ndour, la star sénégalaise de renommée internationale, recevoir leur ministre de tutelle en cette période de crise, est plus qu’un honneur. Mais le calvaire qui vivent les acteurs culturels, est grand...

L’homme qui réagissait suite à la mini-tournée du ministre Abdoulaye n’a pas caché les moments d’angoisses, d’incertitudes et même de peur que vivent les artistes. L’évementiel, les spectacles et ce qui gravitent autour de la culture se prépare des mois durant, a-t-il souyenu. Et du jour au lendemain être confronté à un non-lieu est plus qu’une épreuve pour eux...a-t-il confié à Leral TV



Ce que beaucoup ignore aussi, selon lui, est que derrière chaque grand artiste se cachent plus de cinquante autres hommes du métier, de l’orchestre. Et autant que derrière un célébre chanteur, les musiciens et techniciens méritent aussi d’être soutenus...



En témoignent les messages qu’il recevait quotidiennement des acteurs. C’est pourquoi, une réaction rapide de leur tutelle est souhaitée.



C’est pourquoi aussi, selon lui, la visite du ministre restera un fait rassurant pour eux...

Accueil Envoyer à un ami Partager