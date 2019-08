VIDEO - Récompenses pour les villes les plus propres – Quand Macky Sall reprend une idée de Youssou Ndour ! Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 12:59 | | 0 commentaire(s)| Le chef de l’Etat a proposé, ce jeudi, l’instauration d’une récompense mensuelle pour les villes les plus propres du pays. « Les villes qui auront fait le plus d’efforts en ce sens, seront récompensées ». Il s’exprimait ainsi lors du lancement de la Campagne nationale de promotion de la propreté au Sénégal, au CICAD. Macky Sall a en effet, repris une idée de l’artiste Youssou Ndour. Ce dernier avait déjà proposé au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana, une campagne nationale de propreté qui va récompenser la localité la plus propre du pays. C’était lors de l’émission "Quartier général" sur la Tfm, diffusée à l’occasion du mois de Ramadan.



Dans cette vidéo ci-dessous, Quartier Général recevait le Ministre Abdou Karim Fofana. Youssou Ndour en sa qualité de père de famille a fait une intervention en direct, non des moindres car il a apporté une contribution précieuse que Macky Sall et son Ministre entendent mettre en oeuvre. Félicitant le Ministre qui venait de prendre fonction, Youssou Ndour a rappelé les raisons pour lesquelles il avait chanté un de ses titres “Sett”.

A cette occasion, laviesenegalaise.com est en mesure de vous rappeler ce que Youssou Ndour avait suggéré au Ministre. Il faut “trouver des moyens financiers et organiser en collaboration avec les médias, une campagne nationale de propreté pour récompenser la ville, le village ou le quartier le plus propre”. C’est cette proposition de l’artiste Youssou Ndour que le Président Macky Sall a repris sans citer celui qui avait émis l’idée pour s’en approprier et en faire une politique. Pourvu qu’elle réussisse.



Djirbil DEM La vie Senegalaise

