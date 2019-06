VIDEO - Recrudescence des viols et meurtres: Thierno Cheikhou Oumar Tall pour l’application de la Charia Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2019 à 11:29 | | 3 commentaire(s)| Le marabout Thierno Cheikhou Oumar Tall a réagi à la série de viols et de meurtres dans le pays. Le marabout recommande un retour vers l’Islam et la Charia pour mettre fin à ces violences. « Il faut retourner vers l’Islam. Dieu a dit que celui qui tue doit être tué et de couper la main à celui qui vole. Si nous appliquons cela, tout le monde aura la paix », a dit le marabout.



