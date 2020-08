VIDEO/ Reportage: Unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar sous une permanente innondation

Les populations de l'Unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar envahies par les eaux de l'innondation. Ces dernières vivent le calvaire de l'eau depuis plusieurs années. Incriminant la SN/HLM, elles décrient l'insupportable situation. D'après le témoignage des résidents, ils peinent à sortir de cette situation qui date de plusieurs années. Et surtout dans ce contexte de Covid 19, tout est réuni pour les exposer à une contamination.



Sous ce registre, il regrette la non assistance du Maire de la localité. Alors que les enfants, disent-ils, ont des difficultés pour aller à l'école. Puisque cette localité est exposée à tous les maux de la société. "Nous ne pouvons que faire appel au Chef de l'Etat. Seulement, les canaux officiels pour le saisir bloquent tout. Depuis 8 ans, nous vivons sous les eaux et il n'y a jamais eu l'assistance d'une quelconque autorité", fustige-t-on.



Ainsi, il a été constaté que les reptiles entrent régulièrement dans les maisons. Les résidents outrés passent une bonne partie de leur temps à évacuer les eaux. Ils se cotisent de l'argent pour acheter des pompes et c'est toujours ainsi. Sinon, ils souffrent.



Et, les jeunes demandent à ce que Macky Sall passe sur les lieux pour constater la situation. Dans ce périmètre, les maladies deviennent récurrentes et les populations vivent une psychose indescritible.