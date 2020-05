VIDEO - Reprise des cours le 02 Juin: "On est en train de prendre toutes nos dispositions", Mbaye Sy, Sous-Préfet de Guidillé Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 15:51 | | 0 commentaire(s)| Prenant la parole Mbaye Sy, le sous préfet de Guidillé a remercié l’équipe du conseil départemental. Il a rappelé que depuis que l’instruction est venue du Président Sall. Ils se sont attelés à la suite du Crd tenu par le gouverneur et le Cdd du département.

Ils ont convié tous les acteurs de l’école pour que ensemble ils puissent prendre toutes les dispositions et les mesures qui leur permettront de pouvoir rendre effectif le souhait du président de la République…



