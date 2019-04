VIDEO - S.E Xhang Xun : "Huawei a beaucoup contribué au développement socio-économique du Sénégal..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie de remise de prix aux lauréats sénégalais du concours international Huawei ICT 2019 ce matin, l'ambassadeur de la Chine a loué la qualité de l'Enseignement supérieur au Sénégal. "Dans cette compétition de très haut niveau de plus de 800 candidats, 10 étudiants ont eu plus de 800 points/1000, dont 3 plus de 900 points. Ce résultat brillant illustre pleinement la qualité de l'Enseignement supérieur du Sénégal. C'est vraiment super. Je tiens à exprimer tous mes sincères compliments à tous les candidats, enseignants et professeurs", a déclaré son Excellence Xhang Xun. Saluant également la qualité de la coopération Sino-Sénégalaise, M. Xun a rappelé que les TIC, secteur clé pour la réalisation du PSE, joue un rôle important dans la promotion du développement économique et social et dans l'amélioration du niveau de vie de la population. "Depuis son installation au Sénégal, Huawei a beaucoup contribué au développement socio- économique du Sénégal, en créant des emplois et en formant un grand nombre de techniciens".