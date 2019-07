VIDEO – Sénégal / Bénin : le message poignant de Gouye Gui à Koulibaly ! Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 22:59 | | 0 commentaire(s)| Pas la peine de bien manier la langue de Molière pour se faire comprendre. Gouye Gui, le lutteur, sans gène, s’exprime en français comme il le sent. Et c’est ce qui fait son charme.

e lutteur de Guédiawaye n’a qu’un seul fan dans l’équipe nationale et c’est Kalidou Koulibaly. Selon Gouye Gui, le sociétaire de Napoli se donne corps et âme pour faire gagner le Sénégal. Dans cette entretien accordée à Senego, le tombeur de Zoss encourage le défenseur des Lions.



A l’occasion, le lutteur a révélé sa maîtrise des compétitions internationales. Supporter de Barcelone, Gouye-gui trouve que Messi est le meilleur joueur au monde. “Messi est mon joueur. Chez moi, je regarde plus les matches que les combats de lutte”, a-t-il fait savoir.

