VIDEO - Seydina Issa T. Laye : « le monde marche à travers les contradictions »

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Seydina Issa Thiaw Laye est revenu sur la pertinence du thème du 139e appel de Seydina Limamoulaye : « La cohésion sociale, fondement de paix et de prospérité ». Lors du forum du comité scientifique de l’Appel, hier, il a expliqué que « le monde marche à travers des contradictions ». Mais, a-t-il dit, « la tolérance débouche sur la cohabitation de toutes ces contradictions ». Et de mettre en garde : « si l’institution la plus grande qui est la famille est à terre, cela crée de graves dégâts dans le tissu social ».