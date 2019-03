VIDEO - Souleymane Ndéné Ndiaye : « Karim Wade n’a pas la légitimité d’être le candidat du Pds » Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 13:09 | | 0 commentaire(s)| L’ancien Premier ministre se défend d’avoir trahi Me Abdoulaye Wade. « Je n’ai pas accepté la manière dont le candidat a été choisi », a déploré, Souleymane Ndéné Ndiaye dans une vidéo.

« Le jour de la réunion où le candidat devait être désigné, on a demandé à des personnes de se présenter, alors que tout le monde savait que c’est Karim qui allait être choisi. Je ne suis pas allé à cette réunion », a ajouté l’ex PM. Et de marteler, « Karim Wade n’a pas la légitimité d’être le candidat du Pds. On ne l’a vu qu’en 2000, et encore, il n’a jamais été du Pds, il a créé un courant dans le parti, la Génération du concret. Moi j’ai milité dans le parti du temps de l’UJT, avant la création de l’UJTL. J’ai rampé dans le Pds ».

