VIDEO - Spécial 8 Mars - L'honorable député Sira Ndiaye magnifie le rôle des femmes dans la société

Actuellement Secretaire élue depuis le début de cette 12ieme législature, Sira Ndiaye était la Présidente de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs et Secrétaire générale du réseau parlementaire des élus pour la protection du littoral ouest africain.

De 2012 à 2017, elle a été le porte-parole du Réseau des jeunes parlementaires et depuis 2017 celui du Collectif des femmes parlementaires.

Face à l'équipe de LERAL TV, elle est largement revenue sur son engagement politique et d'encourager les femmes à se battre pour occuper les devant de la scène... Regardez !