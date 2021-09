VIDEO: Spécial Jokko Magal Touba avec Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma

En prélude des préparatifs du Grand Magal de Touba, Jokko reçoit, ce jeudi , dans un numéro spécial, le marabout , Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Cheikh Gaïndé Fatma. Très réputé grâce à ses interventions pertinentes, le petit de Serigne Touba , et par ailleurs écrivain et chercheur, abordera avec le journaliste Elhadji Fallou Khouma, l’importance du grand Magal de Touba, la politique éducative de Khadim Rassoul et son œuvrage l’odyssée maritime de Khadim Rassoul ,scindées en trois tomes.