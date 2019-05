VIDEO - Spoliation foncière: Les éleveurs interpellent Macky Sall contre le bradage de leur patrimoine

Président du Conseil national de la maison des éleveurs, Ismaïla Sow a interpellé le chef de l'Etat, Macky Sall contre la bradage de leur patrimoine foncier. Pour M. Sow qui rencontrait ses collègues de Kébémer dans le but de les sensibiliser au renouvellement des instances de leur organisation, il est temps que le président de la République prenne des mesures concrètes pour organiser le foncier. Car, allègue-t-il, leurs terres sont vendues à tout-va par des hommes hors la loi. Et les conflits entre agriculteurs et éleveurs ne cessent de se multiplier et de prendre de l'ampleur.