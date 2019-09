VIDEO - Taïb Socé libre: Son avocat avertit les vrais escrocs Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 13:46 | | 0 commentaire(s)| Oustaz Taïb Socé est sorti de prison ce lundi 23 septembre, après avoir payé les 100 millions réclamés par la partie civile. Son avocat, Me Barro, se réjouit de sa libération et annonce la localisation des vrais escrocs dans cette affaire.



La libération



Me Barro se félicite de la libération de son client et félicite « tous les Sénégalais qui ont sorti les moyens pour rassembler la somme réclamée par la partie civile ». Expliquant la procédure qui a conduit à la libération de son client, il dira : « Cet argent a été remis à Oustaz Iran Ndao qui l’a amené au tribunal. Nous avons remis l’argent à l’avocat du plaignant, avant de demander la main-levée. ce que le juge a fait. »



Les 100 millions



Pour la robe noire, cette libération « est une délivrance pour lui et pour sa famille. » Il révèle aussi qu’après cette épreuve, « on a le sentiment que c’est quelqu’un qui croit énormément à Dieu et il est endurant face à l’épreuve. Il sait que c’est la volonté divine et les choses se sont décantées, ce qui a conduit à sa libération. » Taïb Socé Socé est sorti de prison avec une mine de malade que Me Barro explique par les difficiles conditions de vie en milieu carcéral. « Les conditions de détentions à Rebeuss sont très difficiles. On a vu des gens bien portants qui attrapé une maladie une fois en prison. C’est rare que les gens sortent indemnes de leur détention », explique-t-il.



La condamnation solidaire

Revenant sur les vrais escrocs dans cette affaire, il révèle qu' "ils ont été localisés, parce que Taïb Socé a toujours nié les faits. Il n’a fait que mettre en relation ces faussaires et l’Arabe. » « L’argent est passé par Traoré et un certain Dia », révèle-t-il. Avant d’ajouter : « Ils s’étaient réfugiés au Mali, mais au moment où je vous parle, l’un d’entre eux est au Sénégal. » « De toute façon, c’était une condamnation solidaire. Maintenant, si ces gens sont condamnés, Oustaz Taïb Socé pourra les poursuivre et réclamer les 100 millions qu’il a payés à la partie civile. »

