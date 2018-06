VIDEO - Université Ben Gourion (Israël): L'Islam est une religion universelle selon le Pr. Moshe Sharon

7 Juin 2018

Le professeur israélien Moshe Sharon prononçant une conférence à l'université Ben Gourion en Israël, a surpris tout son monde en affirmant que l'islam c'est la vraie religion.

Il a dit en arabe "وهو يعلو ولا يعلى عليه" (Il est supérieur rien n'est lui supérieur) et qu'elle est la dernière des religions et celui qui l'embrasse est alors chanceux parce qu'il est sur le chemin de la vérité. Cette vidéo mérite d'être regardée et publiée.