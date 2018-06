VIDEO -Vérone Mankou : comment je suis devenu le 1er inventeur d’un Ipad Made in Africa On le surnomme le Steve Jobs africain pour avoir réussi l’exploit de créer la première tablette africaine de qualité et 5 fois moins cher que celle proposée par les majors. Soit 1500 dollars contre 300 dollars au moment où il se lançait.

En 4 ans, Vérone Mankou, ce jeune Congolais est passé de l’ombre à la lumière. Aujourd’hui il est donné comme exemple à la jeunesse africaine et partout, où se tiennent les rencontres des entrepreneurs africains, notamment ceux évoluant dans la transformation digitale, il y participe. Son expérience a inspiré plein d’autres dans son pays qui se sont résolument engagés dans l’auto-emploi.

Classé dans le top 30 des meilleurs entrepreneurs africains de moins de 30 ans, il y a quelques années, en 2014 déjà, Vérone Mankou faisait un chiffre d’affaire de plus d’un millions de dollars, selon France 2. Et l’ambition n’est pas ce qui lui manque. En effet, le jeune entrepreneur dit à des journalistes que se rêve est de concurrencer les géants comme Apple ou Samsung.

La semaine dernière nous avons rencontré Vérone Mankou lors de la 3è édition de la conférence de Africa Convergence. Face à la caméra de SeneNews, il est revenu sur son aventure.





