VIDEO - Wadial Magal Darou Mouhty 2023 Leral media en force !

Samedi 4 Mars 2023

En route vers le Magal de Darou Mouhty edition 2023. Le groupe Leral media avec à sa tête Mikhaelou Ba administrateur et Birahim toure Dircetur general de Leral Fm et directeur de l'information du groupe a effectué une ziara aupres du Khalife General de Darou Mouhty Serigne Mouhamadoul Bachir Anta Niang introduit par son porte parole Serigne Bassirou Abdou Khoudoss. reçu dans ces appartements privés le groupe Leral a sollicité et obtenu les prières du patriarche de Darou et khalife de Borom Darou Mouhty. Apres cet visite tres courtoise le groupe a été recu par Mame Thierno Birahim Mbacké Borom darou homonyme du frere de Serigne Touba et fils de Seydina Ousmane Mbacké Noreyni qui à accordé un entretien exclusif au groupe. des moments forts à retrouver sur Leral Tv, leral Fm Et leral. net