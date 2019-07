VIDEO - Ziarra Serigne Abass Sall à Louga: La famille assène ses quatre vérités à Macky Sall et ses alliés Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 11:47 | | 0 commentaire(s)| La 17e édition de la Ziarra annuelle de Serigne Abass Sall a vécu ce week-end à Louga. Des centaines de disciples ont rallié la capitale du Niambour, pour rendre hommage au grand érudit de l'Islam. Prenant la parole, Serigne Abdallah Sall, Ibn Serigne Abass Sall a dénoncé l'absence du Président Macky Sall et de ses alliés à ce grand rendez-vous religieux. "Chaque année, on envoie une lettre au Président Macky Sall. Mais il n'a jamais mis les pieds ici, ou envoyé une délégation. Alors qu'on l'avait soutenu pour sa réélection", a déploré le religieux. Avant d'ajouter: "Pis, Benno Bokk Yakaar de Louga m'invitait au début à leurs rencontres. Et j'envoyais des jeunes me représenter à chaque fois que j'étais empêché. Mais depuis que leur mentor est au pouvoir, il m'ont oublié. Alors que j'ai dépensé des millions lors de la campagne électorale", révèle-t-il.



