VIEO - Souleymane Mbaye, triple champion du monde de boxe: " Je veux donner plus d'espoir et un avenir à mes frères sénégalais" Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 13:24 | | 0 commentaire(s)| Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports de France, en visite au Sénégal, a rencontré plusieurs sportifs dont Souleymane Mbaye, dans son fief à "Keur of champions. sur les joutes à venir, le triple champion du monde pense qu'une bonne préparation des jeux de Tokyo en 2020 aiderait les sportifs sélectionnés à réussir facilement les autres rendez-vous 2022 et 2024. Le sénégalais d'origine révèle qu'il a de grandes ambitions pour la jeunesse.

Bien expérimenté en matière de boxe, Souleymane Mbaye dit "SOULY" et ses poulains préparent très activement les grandes compétitions comme 2022 et 2024. Mais avant ces rencontres, il y ales jeux de 2020 prévus à Tokyo au Japon ou le Sénégal ou est attendu avec ses deux boxeurs sélectionnés notamment le poids lourd Diarka Baldé et Khadija Timéra: "On doit dès à présent les préparer physiquement et psychologiquement" a déclaré Souly.



Selon le triple champion du monde de boxe, une bonne préparation des jeux de 2020 permettra à ces jeunes de se surpasser plus facilement pour les autres joutes à savoir les JO de 2022 et ceux de 2024.

En outre, l'initiateur de "Keur of Champions" a fait savoir que son académie va mettre en avant la jeunesse.



"Pour moi, l'appellation d'entreprise française est assez mitigé. Je suis d'origine sénégalaise et tous ceux qui travaillent avec moi sont des sénégalais. Je suis une entreprise française certes, mais à travers laquelle,

je veux donner plus d'espoir à mes jeunes frères et un avenir", a-t-il-ajouté encore.



Selon lui, il est bien possible de rester ici au Sénégal et d'y réussir.





