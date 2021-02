Vaccination, mesures édictées par le gouvernement: L'appel de Thierno Lô, président de l'Apd

Le président de l'Alliance pour la paix et le développement (Apd) et de la coalition ADIANA, Thierno Lô, appelle les populations à respecter les mesures édictées par le chef de l’Etat Macky Sall et à aller se faire vacciner pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il estime que les chefs religieux, les chanteurs et les lutteurs doivent être les premiers dans ce combat. En quoi faisant ? Conscientiser leurs proches afin qu'ils puissent accepter le vaccin.