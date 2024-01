Valorisation des ressources territoriales: La Maison Hapsatousy et Greentech ont ouvert leurs portes, ce jeudi Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 02:39 | | 0 commentaire(s)| La Maison Hapsatousy et Greentech ont ouvert leurs portes, ce jeudi pour promouvoir l'industrialisation et leur partenariat avec le PAVART, mettant en lumière les initiatives, visant à valoriser les ressources territoriales pour un développement durable. Cet événement a permis de détailler les installations et les projets des deux entités, dont le partenariat avec le PAVART. Ainsi, il a été souligné leurs efforts communs dans la création d'emplois. Avec une superficie de 2000 mètres carrés, l'usine et les ateliers sont actuellement le lieu de travail de près de 100 jeunes, démontrant leur engagement envers l'emploi des jeunes et le développement local.



