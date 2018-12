Vandalisme et sabotage Ila Touba : plus 20 personnes alpagués à Bambey

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018

Plus 20 personnes, habitant la commune de Refane dans département de Bambey ont été mises aux arrêts par la gendarmerie de Bambey.



Selon la radio Rfm qui donne l’information, ces personnes sont accusées d’actes de vandalisme sur les installations de l’autoroute Ila Touba. Elles ont saccagé les grilles de protection de l’ouvrage pour se frayer des chemins de passage pour pouvoir traverser l’autoroute.

IGFM



