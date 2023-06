Vandalisme, saccage et vol : Des actes qui n’honorent pas l’image du Sénégal - par Souleymane Aliou Diallo, Président ONG Otra Africa Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 20:02 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal vit des moments troublants, avec son lot de morts et de dégâts. Le constat est unanime. Mais la diaspora sénégalaise n’est pas épargnée. Souleymane Aliou Diallo, Président de l’ONG Otra Africa, une organisation qui porte le rêve d’offrir un autre visage du continent africain, après ses condoléances et sa compassion pour les victimes de ces actes barbares, a déploré le saccage des Consulats du Sénégal dans la Diaspora.

Face à la presse, un partenaire dont il magnifie son accompagnement pour la réussite de leur mission, Souleymane Aliou Diallo a amèrement regretté ces actes de vandalisme, qui « n’honorent pas l’image largement partagée d’un Sénégal de paix et de stabilité. Car quand même le Secrétaire des Nations-Unions, la CEDEAO et d’autres réagissent, c’est notre image qui est ternie… ».



Il est revenu sur le procès, la Justice et les conséquences de ces vandalismes, vols, pillages et saccages, dont des consulats du Sénégal comme ceux, entre autres, de Milan et de New York.



« C’est causer du tort à ces Sénégalais de la diaspora, qui peinent tant pour avoir des papiers d’état-civil. Car un fichier d’identification incendié aura des répercussions négatives sur la délivrance de cartes d’électeur pour la Présidentielle. »



