Velingara 2 villages électrifiés sur 78, pas de forage, 1 seul poste de santé : Les notables de Saré Coly Sallé interpellent le chef de l’Etat Saré Coly Sallé est la première communauté rurale du Sénégal à tomber entre les mains de l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, alors chef de file, en 2009, de la coalition Dekkal ngor. D’anciens militants de la coalition gagnante de cette époque s’étonnent que leur localité tarde à voir les fruits de leur attachement au président de la République à travers des réalisations, comme ils en voient ailleurs dans le pays. Ils interpellent le président de la République et non moins leur leader politique.

Ils ont une moyenne d’âge de 70 ans. Une trentaine d’anciens militants de la coalition de l’opposition Dekkal ngor, qui ont porté la campagne des Locales de l’actuel Secrétaire général de l’Apr, Macky Sall, en 2009, se rappellent au bon souvenir des populations de la commune de Saré Coly Sallé. Ils ont décidé de porter les revendications de développement que l’on chuchote dans cette zone du département de Vélingara, dans la région de Kolda.



Réunis dans la salle des réunions de l’Hôtel de ville de Saré Coly Sallé samedi dernier, Mamadou Sakho Diao, 78 ans, tenant une carte de la coalition Dekkal ngor, jaunie par l’âge, a porté la parole de ces citoyens du 3ème âge encore membres de l’Apr.



Il dit : «Saré Coly Sallé manque de tout ou presque. Sur 78 villages et hameaux, seuls 2 villages ont accès à l’électricité. Conséquences : en cette période de forte chaleur, le sachet de glace coûte entre 300 et 400 francs Cfa. Nous avons un château d’eau en panne, même le poste de santé est alimenté par de l’eau de puits à la qualité douteuse. C’est le seul poste de santé qui existe dans toute la commune. En outre, nos femmes n’ont pas accès aux crédits alloués par la Der/fj. Et puis, la construction d’un lycée réduirait considérablement la déperdition scolaire de nos enfants qui abandonnent en masse après l’obtention du Bfem.»



Une situation que ces citoyens qui sont restés loyaux à Macky Sall et sa formation politique, comprennent difficilement. Mamadou Sakho Diao ajoute :



«C’est la toute première communauté rurale remportée par la coalition Dekkal ngor dirigée par l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, aux Locales de 2009. Depuis lors, la commune est restée fidèle à Macky Sall et sa formation politique, l’Apr, qui a gagné dans la localité toutes les élections, jusqu’aux toutes dernières Locales, avec toujours le même leader, Mamadou Abdoulaye Baldé.»



Toutefois, les sages de cette commune rurale n’en veulent pas au Président Macky Sall, à qui ils ont renouvelé leur fidélité et allégeance. Ils croient qu’il est tout simplement mal informé. Aussi demandent-ils à rencontrer le Secrétaire général de l’Apr pour des moments de fraternisation et d’explications pour de futures et importantes victoires politiques.

Le Quotidien



