Vélingara: Piqué par la jalousie, un Asp charcute son épouse

Tioungoulel, village sis à 7 Kilomètres de Vélingara, en est tout retourné. Pris d’une crise de jalousie, Bassirou Mballo, Agent de sécurité de proximité en service à l’Action sociale de ladite commune, a littéralement charcuté son épouse, Astou Kandé. La dame est dans un état critique.



De l’amour à la haine, il n’y a qu'un pas. Et, l’on est tenté de le croire, après le drame qui a eu pour cadre Vélingara, un département de la région de Kolda. Piqué par une crise de jalousie,l’Agent de sécurité de proximité (Asp), Bassirou Mballo, a asséné huit coups de machette à sa femme. Les villageois qui l’ont secourue, l’ont trouvée gisant dans une mare de sang, la main gauche sectionnée, le tendon coupé, le ventre écorché, entre autres parties de son corps gravement amoché. Les faits se sont produits samedi dernier, vers 14 heures, à Thioungoulel.



Au Centre hospitalier régional de Tambacounda où elle a été évacuée, Astou Kandé, 34 ans et mère d’un enfant de 4 ans, trouvée en attente de son admission au bloc opératoire, a péniblement conté son calvaire : « Samedi, vers 14 heures, revenant des champs, en compagnie de mon époux, Bassirou Mballo, une vieille dame m’a interpellée et félicitée de la vidéo de mon père, revenu de la Mecque, qu’elle a visionnée.



Par la suite, j’ai rejoint mon mari qui m’attendait devant. Une fois à la maison, mon époux m’a demandé de ne plus avoir affaire avec la famille de cette dame. Je lui ai dit qu’elle m’a juste félicitée de la vidéo de mon père. Mon époux a haussé le ton et je l’ai laissé dans la cour, en compagnie de mon beau-père, préférant aller ranger mes bagages dans la chambre. Mais, il m’y a retrouvée et sans réfléchir, s’est jeté sur moi, m’assenant pas moins de huit violents coups de machette sur tout le corps, m’occasionnant une amputation du bras gauche complètement sectionné.



Malgré mes cris de détresse, mes beaux-parents n’ont pas daigné intervenir. Me croyant morte, mon époux m’a abandonnée sur place. N’eut été l’intervention de bonnes volontés qui m’ont évacuée au Centre hospitalier régional de Tamba, je serais morte ».



Astou Kandé a finalement était admise au bloc opératoire, où les blouses se sont affairées autour d’elle jusque tard dans la soirée du samedi. En attendant que l’enquête livre les secrets de ce douloureux dossier, l’Asp est activement recherché par la gendarmerie de Vélingara.











L'Observateur