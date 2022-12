Vendetta à l'hémicycle: La très forte leçon de vie de TAS aux députés de tous bords

Thierno Alassane Sall se dit dépassé, ainsi que le président de l'Assemblée et les ministres qui y passent. "On est dans une image désastreuse. Et on est sidérés de voir l'Armée calme, disciplinée. Si nous civils, on est incapables de nous discipliner, pourquoi le demander aux militaires ? Les députés qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir actuel, sont tous responsables, le gouvernement en 1er. Ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Moi-même, on m'insulte, mais il ne faut pas en faire une affaire personnelle", a-t-il dit.