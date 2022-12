Vendetta à l'hémicycle: la très forte leçon de vie de TAS aux députés de tous bords

Thierno Alassane Sall se dit dépassé, ainsi que le président de l'Assemblée et les ministres qui y passent. "On est dans une image désastreuse. Et on est sidérés de voir l'Armée calme, disciplinée. Si nous civils on est incapables de nous discipliner, pourquoi le demander aux militaires? Les députés qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir actuel sont tous responsables, le gouvernement en 1er. Ressaisissons nous avant qu'il ne soit trop tard. Moi même on m'insulte, mais il ne faut pas en faire une affaire personnelle", a-t-il dit.