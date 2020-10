Vente de cartes et renouvellement des instances du PDS: Aldiouma Diallo demande l'annulation du processus... Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

Le parti démocratique sénégalais (PDS) a lancé hier les opérations de renouvellement et de vente des cartes. Mais cela n’agrée pas tous les libéraux notamment ceux de la diaspora qui invoquent la Covid-19 pour demander l’annulation des opérations.





Malgré les échauffourées notées hier à la permanence Oumar Lamine Badji, les opérations de vente de cartes et de renouvellement des structures du PDS ont été lancées. Il se trouve cependant que des libéraux de la diaspora ne souhaitent pas que ce processus soit enclenché dans leur circonscription. Avec la nouvelle vague de la Covid-19 en Europe et la persistance de la pandémie dans certains Etats d’Amérique et dans le monde, le responsable libéral du PDS à Genève Adiouma Diallo a demandé au Secrétaire général du PDS d’annuler la vente des cartes au sein de la diaspora.





«Beaucoup de pays exigent des mesures très restrictives pour la liberté de réunion et de manifestation du fait de la situation sanitaire actuelle. Sans compter le fait que les cas augmentent de jour en jour », laisse-t-il entrevoir. Pis, Adiouma Diallo estime que les compatriotes à l’étranger sortent d’une situation post-traumatique. Le plus dramatique, déplore-t-il, aucun parti politique ne leur a adressé un soutien, ne serait-ce que moral, face à la situation de détresse que vivent les Sénégalais de l’étranger. «Je pense que c’est irrespectueux de se lever un bon jour sans nous consulter pour nous parler de mobilisation afin de vendre des cartes alors que la diaspora a gagné tous les combats contre le régime en place », soutient-il. Adiouma Diallo propose à la place des Assemblées générales digitales stratégiques afin de mieux préparer les militants à la venue des commissaires pour la vente des cartes au sein des huit départements de la diaspora.

Source L’AS







