Vente des petits ruminants : Amadou Bâ, ministre de l'Élevage, a visité les points de Dalifort, de Rufisque et su Stade Léopold Sedar Senghor Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2023 à 13:08 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Élevage, par ailleurs Premier Ministre, Amadou Ba, a visité les points de vente des petits ruminants de Dalifort, de Rufisque et du Stade Léopold Sedar Senghor évaluer la disponibilité des moutons sur les marchés de Dakar. Le ministre veut s'assurer que chaque famille aurait accès à un nombre suffisant de ces animaux pour célébrer la fête dans de bonnes conditions.



En se rendant dans les différents points de vente, Amadou Ba a pu discuter avec les vendeurs et éleveurs, évaluer les prix et la qualité des moutons disponibles.



Il a également vérifié l'approvisionnement en oignons et en pommes de terre sur le marché de Gueule Tapée, afin de garantir que les accompagnements courants du repas de Tabaski seraient en quantité adéquate pour la population.



Accueil Envoyer à un ami Partager