Verdict en faveur d'Ousmane Sonko : Me El Hadj Diouf et les avocats de l'État, prévoient de contre-attaquer à la Cour suprême

Suite au verdict favorable à Ousmane Sonko, Me El Hadj Diouf et l'équipe d'avocats représentant l'État, envisagent de contre-attaquer devant la Cour suprême, intensifiant ainsi le débat juridique autour de l'affaire. Les prochaines étapes de ce contentieux judiciaire font planer une incertitude sur l'issue définitive de cette affaire.



