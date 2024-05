Vers la mise en place d'un plan d'action inspiré des orientations du président de la République sur le "Projet"

Mercredi 1 Mai 2024

Le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a organisé un séminaire administratif de partage du « Projet « pour un Sénégal souverain juste et prospère. Une occasion saisie par le ministre Aliou Badara Dione de revenir sur le sens du projet et de répondre à ceux qui le critiquent.