Vers une presse plus responsable : Les autorités suspendent les médias non conformes Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Régulation des médias/ Serigne Ndong Le ministre de la Communication a ordonné la suspension immédiate de plusieurs médias ne respectant pas les obligations légales, notamment en matière d’identification et d’autorisation. Cette mesure, qui concerne la presse écrite, les radios et les télévisions, vise à assurer un meilleur encadrement du paysage médiatique national. Selon les autorités, ces suspensions interviennent après de nombreux rappels à l’ordre restés sans effet. L’objectif est de garantir une information responsable et conforme aux lois en vigueur. Le gouvernement entend ainsi lutter contre la prolifération de médias non déclarés, parfois sources de désinformation. Les organes de presse concernés devront régulariser leur situation avant toute reprise d’activité. Cette décision marque un tournant dans la régulation du secteur.



