ViSITE DE TERRAIN, suivie d’une SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT: un recrutement de 200 jeunes et femmes Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Août 2021 à 23:33 commentaire(s)| *Le samedi 22 août 2021, le directeur de l’Emploi M. Modou FALL, accompagné de quelques uns de ses collaborateurs, s’est rendu au site du ‘’Pencum ndox ‘’ à Diourbel aménagé par M. Sidy DIOP Président Directeur Générale de SIDIO Group . *



A cette occasion, une présentation du projet «PENCUM NDOX» a été faite, qui a pour objectifs de :

- Mettre en valeur la vallée nord -est pour la production agricole

- promouvoir l’emploi vert par le nettoiement et le reboisement au niveau des sites acquis

-Exploitation du lac par l’erection d’un canal d’évacuation des eaux

- Construire un centre commercial et promouvoir le tourisme religieux.

Ainsi , cette visite avait pour objet d’abord de s’entretenir avec les personnes qui travaillent dans ce site ensuite de signer une convention de partenariat avec l’Etablissement Wakeur SIdy Birahime Fall dans le cadre de la promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes et des femmes conformément au programme d’urgence pour l’insertion socio économique et l’emploi des jeunes et des femmes « Xëyu Ndaw Ñi».

A cet effet, ce partenariat à travers la Convention nationale État Employeurs privés (CNEE) a pour objet d'aider à l'embauche de 200 jeunes hommes et femmes dans les filières suivants:

- Aménagement espaces verts;

- Cadre de vie / hygiène publique!

- Assainissement.









Accueil Envoyer à un ami Partager