Victimes de saccages et de vols: Unacois Yessal expose ses énormes pertes matérielles et financières

La situation économique, sociale et politique du Sénégal préoccupe, l'UNACOIS YÉÉSSAL qui a rencontré la presse, ce vendredi. Beaucoup de leurs membres ont été victimes de saccages et de vols, lors des dernières manifestations. Ce qui constitue d'énormes pertes matérielles, financières et mêmes humaines. C'est pourquoi, plaide-t-on, l'Etat doit plus que jamais assurer la sécurité de tous sénégalais. Cette rencontre a été aussi, l'occasion pour inviter leurs collègues commerçants d'éviter toute hausse de denrées de premières nécessité en cette période de Tabaski. Par la même occasion, ces membres de l'Unacois Yessal assurent qu'aucun commerçant n'a intérêt à retenir un stock d'oignons qui est très périssable.



